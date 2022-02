(Di lunedì 14 febbraio 2022) Manuelsembra essere laper sostituire De Ligt in estate. Il Borussia Dortmund potrebbe cedere Denis Zakaria potrebbe non essere l’unico svizzero a giocare con la Juventus, nella prossima stagione. La linea da seguire sembra essere lo svecchiare e quella che si prospetta è un’opportunità da non perdere. Cherubini e Arrivabene sembrerebbero L'articolo

Advertising

zazoomblog : Akanji nuova idea per la difesa bianconera - #Akanji #nuova #difesa #bianconera -

Ultime Notizie dalla rete : Akanji nuova

DailyNews 24

Con la solita sfilza di indisponibili - restano ai box, Bellingham, Bürki, Morey, Moukoko, ... i capitolini sono incappati in unasconfitta, pesantissima, sul campo del Mainz (4 - 0). Un ...PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA - BULGARIA SVIZZERA (4 - 2 - 3 - 1): Sommer; Widmer,, Schar, ... Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in unafinestra) Fai clic per ...Indipendentemente da ciò, gli acciacchi di Bonucci e Chiellini, ormai non più giovanissimi, ha fatto scattare nuovamente l’allarme ... la Juve è vigile anche su Manuel Akanji, centrale elvetico del ...Akanji avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Borussia Dortmund: futuro in Premier League per il difensore svizzero ...