Zelensky, con Biden discussa aggressione russa e sanzioni (Di domenica 13 febbraio 2022) "Ho avuto una conversazione telefonica di un'ora con Joe Biden. Abbiamo parlato di sicurezza, economia, dei rischi esistenti, delle sanzioni e dell'aggressione russa". Lo scrive su Twitter il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 13 febbraio 2022) "Ho avuto una conversazione telefonica di un'ora con Joe. Abbiamo parlato di sicurezza, economia, dei rischi esistenti, dellee dell'". Lo scrive su Twitter il ...

Advertising

sole24ore : #Ucraina, Biden a Zelensky: risposta decisa in caso di attacco. Kiev chiede riunione Osce con Russia entro 48 ore … - RobertoSignore7 : RT @ilriformista: Il Presidente USA, che ha evocato la Guerra Mondiale, e quello ucraino, che denuncia l'allarmismo, hanno convenuto sull'i… - Adolfom63 : @fratotolo2 Sono sempre gli stessi media e non sono solo quelli italiani, vogliono la guerra. Ma non Zelensky, che… - Adolfom63 : Se Zelensky non vuole provocare una guerra con la Russia, cos'altro resta da fare se non eliminare Zelensky secondo… - AmericEye : ?? #JoeBiden in un bilaterale telefonico con #Zelensky conferma la volontà di applicare immediate sanzioni internaz… -