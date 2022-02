Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2022 ore 13:30 (Di domenica 13 febbraio 2022) Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2022 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO. CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA ANCHE SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE: SULL’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA TORREIMPIETRA E MARINA DI SAN NICOLA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA OSTIA ANTICA IN DIREZIONE OSTIA RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI 13 FEBBRAIO SULLA RETE AUTOSTRADALE DIVIETO PER I MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 T INFINE A Roma: OGGI DOMENICA 13 FEBBRAIO PEDONALIZZATA PER L’INTERA GIORNATA VIA DEI FORI IMPERIALI. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS E ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 febbraio 2022)DEL 13 FEBBRAIOORE 13.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO. CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA ANCHE SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE: SULL’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA TORREIMPIETRA E MARINA DI SAN NICOLA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA OSTIA ANTICA IN DIREZIONE OSTIA RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI 13 FEBBRAIO SULLA RETE AUTOSTRADALE DIVIETO PER I MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 T INFINE A: OGGI DOMENICA 13 FEBBRAIO PEDONALIZZATA PER L’INTERA GIORNATA VIA DEI FORI IMPERIALI. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS E ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla circonvallazione Gianicolense, tra l'ospedale San Camillo-Forlanini e via Silvestri - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via di Torrevecchia, tra via Trionfale e via del Quartaccio - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Tor de' Schiavi, tra via Casilina e piazzale delle Gardenie - StefanoMimmo84 : RT @tempoweb: #Roma butta 10 milioni per contare le buche e non tapparle @lefrasidiosho per #iltempodioshø - ilregginoit : Riunione operativa a Roma negli uffici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul sistema… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 13 - 02 - 2022 ore 09:30 VIABILITÀ DEL 13 FEBBRAIO 2022 ORE 09.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...DUE DIREZIONI PER IL RESTO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13 - 02 - 2022 ore 10:30 VIABILITÀ DEL 13 FEBBRAIO 2022 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...DUE DIREZIONI PER IL RESTO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA ...

