Uomini e Donne, Fabio Colloricchio conferma i rumor: “Io e Violeta Mangrinan diventeremo genitori!” (Di domenica 13 febbraio 2022) Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan aspettano una bambino. A gennaio il programma Socialité di Telecinco aveva dato la notizia, ma fino ad oggi le voci non erano state né confermate né smentite. Poco fa, attraverso un Instagram Collab la coppia ha pubblicato delle foto che annunciano la gravidanza: foto di coppia, delle prime ecografie e del test di gravidanza. Ecco cosa hanno scritto nella didascalia: diventeremo genitori!!! Di tutte le avventure che abbiamo vissuto insieme (che non sono state poche) questa sarà senza dubbio la più incredibile della nostra vita e ci rende molto felici rendervi partecipi. Finalmente possiamo dirvi che tra 5 mesi saremo un* in più!!! Non possiamo spiegarvi a parole il vortice di sentimenti e momenti così belli e intensi che abbiamo ... Leggi su isaechia (Di domenica 13 febbraio 2022)aspettano una bambino. A gennaio il programma Socialité di Telecinco aveva dato la notizia, ma fino ad oggi le voci non erano state néte né smentite. Poco fa, attraverso un Instagram Collab la coppia ha pubblicato delle foto che annunciano la gravidanza: foto di coppia, delle prime ecografie e del test di gravidanza. Ecco cosa hanno scritto nella didascalia:!! Di tutte le avventure che abbiamo vissuto insieme (che non sono state poche) questa sarà senza dubbio la più incredibile della nostra vita e ci rende molto felici rendervi partecipi. Finalmente possiamo dirvi che tra 5 mesi saremo un* in più!!! Non possiamo spiegarvi a parole il vortice di sentimenti e momenti così belli e intensi che abbiamo ...

