Super Bowl 2022 in diretta: Rai1 trasmette l’evento in chiaro (Di domenica 13 febbraio 2022) Super Bowl 2022 l’evento televisivo (e sportivo) con più spettatori del pianeta approda anche in Rai, con la diretta in chiaro per il pubblico italiano. Il Super Bowl 2022, ovvero la finale della National Football League, verrà trasmesso anche su Rai1 in contemporanea con gli Stati Uniti. La manifestazione sarà in diretta quest’oggi – nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio – a partire dalle 00.15. La partita, in scena al Sofi Stadium di Ingelwood a Los Angeles, vedrà i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals contendersi il prestigioso titolo. Negli Stati Uniti, quest’anno l’evento sarà trasmesso dalla Nbc. Per il pubblico italiano, invece, il match sulla Rai sarà ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 13 febbraio 2022)televisivo (e sportivo) con più spettatori del pianeta approda anche in Rai, con lainper il pubblico italiano. Il, ovvero la finale della National Football League, verrà trasmesso anche suin contemporanea con gli Stati Uniti. La manifestazione sarà inquest’oggi – nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio – a partire dalle 00.15. La partita, in scena al Sofi Stadium di Ingelwood a Los Angeles, vedrà i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals contendersi il prestigioso titolo. Negli Stati Uniti, quest’annosarà trasmesso dalla Nbc. Per il pubblico italiano, invece, il match sulla Rai sarà ...

