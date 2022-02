(Di domenica 13 febbraio 2022) Un sentimento che covava da tempo, fin dall'autunno, ma che fino a oggi ierano riusciti a tenere a bada. A lasciare chiuso in un cassetto. Il rinnovo di Hernandez, che ha galvanizzato il mondo ...

Advertising

sportli26181512 : Striscione polemico e fischi a Kessie, i rinnovi mancati scatenano i tifosi. Pioli va in difesa: Milan, striscione… - MAlembrator18 : RT @Gazzetta_it: Striscione polemico e fischi a Kessie, i rinnovi mancati scatenano i tifosi #MilanSamp #SerieA - Gazzetta_it : Striscione polemico e fischi a Kessie, i rinnovi mancati scatenano i tifosi #MilanSamp #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Striscione polemico

La Gazzetta dello Sport

Uno striscione di protesta contro il Green Pass affisso in queste ore al ponte pedonale di Serravalle sulla Superstrada di San Marino. I cittadini di Serravalle e della Repubblica di San Marino in ...Michele Emiliano difende la scelta di Rocco Palese come assessore alla Sanità della Regione Puglia, scelta finita al centro delle polemiche politiche e delle ... scorse ore è comparso un significativo ...