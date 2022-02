“Scusate se ve lo abbiamo promesso” | arriva la critica a Napoli-Inter

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 13 febbraio 2022) I quotidiani sportivi si sono operati nell’analisi di, scontro al vertice di ieri sera, terminata con un pareggio per 1-1. Se c’è qualcuno che, per vari motivi, può recriminare maggiormente è sicuramente il, incapace di dare la spallata decisiva al match già nel primo tempo (e, a dire il vero, anche non fortunato visto il palo colpito da Zielinski). FOTO: Getty – ZielinskiUna duraalla partita in generaledirettamente da La Gazzetta dello Sport, che si attendeva ben altro: “Partita brutta, Diego non si sarà divertito.se vispettacolo, eravamo in buona fede”.