Sassuolo, Carnevali: "Frattesi? E' vero, ci sono richieste. Ma deve crescere"

Giovanni Carnevali al neroverde su Davide Frattesi a Sassuolo-Roma, intervenuto al microfono di DAZN: "La Roma possiede il 30% dei futuri diritti di rivendita e faceva parte di un accordo che abbiamo fatto anni fa. Abbiamo creduto nel ragazzo, ricordo bene, la Roma non aveva nessuna intenzione di venderlo e poi abbiamo fatto un affare. Vogliamo che continui così, ha dimostrato di essere un giocatore importante. C'erano delle richieste, è vero, ma è importante valutare la sua prestazione oggi e dargli il tempo di crescere perché è ancora giovane e ha molto da dimostrare".

