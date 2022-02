Running, Maratona sulla Sabbia 2022: per Velatta e Di Cecco vittoria a parimerito (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo un assenza lunga 2 anni, a causa della pandemia, è tornata nella mattina di domenica 13 febbraio a San Benedetto del Tronto, la Maratona sulla Sabbia, manifestazione inserita nel GRAN PRIX IUTA 2022 di UltraMaratona, sulle distanze di 50km, 42km e mezza Maratona. Giunta alla sua 18° edizione ed organizzata dall’ASD Maratoneti Riuniti, la gara, nella distanza dei 50km, era valida come prova unica di Campionato Italiano IUTA di specialità. Da segnalare che, oltre alle tre distanze competitive, gli appassionati hanno potuto cimentarsi in due distanze non competitive, rispettivamente di 14km e 7km. Nella 50km maschile che, ha preso il via alle 9.00 dal Lungomare Rinascimento, duello annunciato tra il biellese Stefano Velatta (Maratoneti Genovesi), già vincitore ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo un assenza lunga 2 anni, a causa della pandemia, è tornata nella mattina di domenica 13 febbraio a San Benedetto del Tronto, la, manifestazione inserita nel GRAN PRIX IUTAdi Ultra, sulle distanze di 50km, 42km e mezza. Giunta alla sua 18° edizione ed organizzata dall’ASD Maratoneti Riuniti, la gara, nella distanza dei 50km, era valida come prova unica di Campionato Italiano IUTA di specialità. Da segnalare che, oltre alle tre distanze competitive, gli appassionati hanno potuto cimentarsi in due distanze non competitive, rispettivamente di 14km e 7km. Nella 50km maschile che, ha preso il via alle 9.00 dal Lungomare Rinascimento, duello annunciato tra il biellese Stefano(Maratoneti Genovesi), già vincitore ...

