Repubblica: Vlahovic non si butta a terra come un tuffatore qualunque, confida nel suo valore (Di domenica 13 febbraio 2022) Cos’ha di speciale Dusan Vlahovic? Non si butta, crede nelle sue capacità. Piuttosto che cercare di guadagnare una punizione lasciandosi cadere a terra, va vanti perché è convinto di poter segnare. È il senso del pezzo che Gabriele Romagnoli dedica all’attaccante della Juventus su Repubblica. Vlahovic lo ha dimostrato contro il Sassuolo, nella partita di Coppa Italia infrasettimanale. “Dusan non cade. È successo per tre volte, con giustificato stupore del telecronista. Lo ostacolano mentre corre, lo cinturano mentre tenta uno stop e l’ultima, più clamorosa, lo strattonano mentre va verso la porta. In tutte e tre le occasioni potrebbe andare giù, a terra. Guadagnerebbe una punizione certa contro l’esito incerto della sua azione, ma non ci pensa nemmeno. Va ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 febbraio 2022) Cos’ha di speciale Dusan? Non si, crede nelle sue capacità. Piuttosto che cercare di guadagnare una punizione lasciandosi cadere a, va vanti perché è convinto di poter segnare. È il senso del pezzo che Gabriele Romagnoli dedica all’attaccante della Juventus sulo ha dimostrato contro il Sassuolo, nella partita di Coppa Italia infrasettimanale. “Dusan non cade. È successo per tre volte, con giustificato stupore del telecronista. Lo ostacolano mentre corre, lo cinturano mentre tenta uno stop e l’ultima, più clamorosa, lo strattonano mentre va verso la porta. In tutte e tre le occasioni potrebbe andare giù, a. Guadagnerebbe una punizione certa contro l’esito incerto della sua azione, ma non ci pensa nemmeno. Va ...

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Vlahovic Vlahovic speciale, è il giocatore che non cade mai Che cosa avrà di speciale questo Dusan Vlahovic messo al centro del villaggio calcistico? Che cosa oltre ad essere diventato l'uomo di punta della Juventus e quindi dell'attenzione mediatica? Ad aver lasciato per lei la Fiorentina (ma come ...

Come fanno sapere in una nota congiunta la procura della Repubblica presso il Tribunale - Direzione ... Read More Sport Coppa Italia: Dybala - Vlahovic e bianconeri in semifinale, Juve - Sassuolo 2 - 1 ...

REPUBBLICA, Il commento: "Sarà dura. Cabral..." Un editoriale a firma Stefano Cappellini su Repubblica cerca di mettere un po' di realismo ... ma il brasileiro potrebbe essere la vera sorpresa. Forse non vale Vlahovic. A occhio, però, non è Pedro".

Per me è un onore giocare qui", dice l'ex viola che pare già intendersi a meraviglia con Dybala e Morata.

