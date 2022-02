Razzismo e abusi sessuali nel Team Usa: anche lo snowboard finisce nella bufera (Di domenica 13 febbraio 2022) “Non posso guardare un’altra edizione dei Giochi Olimpici senza parlare di questa cosa pubblicamente”, ha scritto la snowboarder Callan Chythlook-Sifsof sul suo account Instagram, in una serie di post, alcuni dei quali sono stati rimossi. Dopo il caso clamoroso della ginnastica artistica, che ha coinvolto la plurimedagliata Simone Biles e altre compagne di nazionale, e di altre discipline come il nuoto, la squadra olimpica americana torna di nuovo nell’occhio del ciclone per le accuse di molestie sessuali. Questa volta a finire nel mirino sono i tecnici dello snowboard, proprio quando da Pechino 2022 sono arrivate due importati medaglie d’oro nella disciplina, dalla gara femminile e da quella della squadra mista. Il post di accuse pubblicato su Instagram da Callan Chythlook-Sifsof Le accuse contro Foley Peter ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 13 febbraio 2022) “Non posso guardare un’altra edizione dei Giochi Olimpici senza parlare di questa cosa pubblicamente”, ha scritto laer Callan Chythlook-Sifsof sul suo account Instagram, in una serie di post, alcuni dei quali sono stati rimossi. Dopo il caso clamoroso della ginnastica artistica, che ha coinvolto la plurimedagliata Simone Biles e altre compagne di nazionale, e di altre discipline come il nuoto, la squadra olimpica americana torna di nuovo nell’occhio del ciclone per le accuse di molestie. Questa volta a finire nel mirino sono i tecnici dello, proprio quando da Pechino 2022 sono arrivate due importati medaglie d’orodisciplina, dalla gara femminile e da quella della squadra mista. Il post di accuse pubblicato su Instagram da Callan Chythlook-Sifsof Le accuse contro Foley Peter ...

