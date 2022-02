Pierluigi Diaco: chi è, età, carriera, vita privata, chi è il compagno, Instagram (Di domenica 13 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Si continuerà a parlare di Sanremo 2022 nel salotto televisivo di Mara Venier e ci sarà anche il giornalista Pierluigi Diaco. Pierluigi Diaco: chi è, età, carriera Pierluigi Diaco è nato a Roma il 23 giugno del 1977 ed è un giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo. Dal 1985 ha militato nell’Azione Cattolica, e nel 1992 è tra i fondatori del Coordinamento Antimafia a Roma. Un giornalista di successo, ma anche ottimo conduttore televisivo. Nel 2019, infatti, ha condotto con le attrici Valeria Graci e Sandra Milo il nuovo format del pomeriggio di Rai 1, Io e te. Pierluigi Diaco: chi è il compagno, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Si continuerà a parlare di Sanremo 2022 nel salotto televisivo di Mara Venier e ci sarà anche il giornalista: chi è, età,è nato a Roma il 23 giugno del 1977 ed è un giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo. Dal 1985 ha militato nell’Azione Cattolica, e nel 1992 è tra i fondatori del Coordinamento Antimafia a Roma. Un giornalista di successo, ma anche ottimo conduttore televisivo. Nel 2019, infatti, ha condotto con le attrici Valeria Graci e Sandra Milo il nuovo format del pomeriggio di Rai 1, Io e te.: chi è il, ...

Advertising

nickrusso_15 : io e @machionical non riusciamo a smettere di guardare questo video LA RETTORE ICONICA PER QUESTO AMADEUS NON LA FA… - chiara_sciuto : RT @EvilEnzoPaolo: il sottoscritto e @LSantillo_96 momentaneamente salutano il grandissimo giornalista e conduttore televisivo e radiofonic… - EvilEnzoPaolo : il sottoscritto e @LSantillo_96 momentaneamente salutano il grandissimo giornalista e conduttore televisivo e radio… - iamxrob : @LuBlue94 Mara tra un po’ come Pierluigi Diaco “vuoi condurre tu?” - ImAnna83281570 : Ma vi immaginate Pierluigi Diaco come presentatore di #Sanremo2022 alle prese con gli artisti e il #FantaSaremo sar… -