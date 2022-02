Mortalità non vaccinati +23 volte di chi ha fatto booster (Di domenica 13 febbraio 2022) La Mortalità standardizzata per età per i non vaccinati (103 decessi/100.000) è 9 volte più alta rispetto ai vaccinati con ciclo completo = 120 giorni (12 decessi /100.000) e 23 volte più alta rispetto ai vaccinati con booster (4/100.000). È quanto emerge dall'ultimo report esteso dell'Istituto superiore di Sanità, riferito al periodo 17/12/2021-16/01/2022. Inoltre, con i nuovi contagi di oggi il totale dei casi di positività al Covid-19 in Italia supera i 12 milioni e, dall'inizio dell'epidemia, si attesta a 12.053.330. Circa un italiano su cinque, dunque, ha contratto il virus avendone conferma con un tampone positivo. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 febbraio 2022) Lastandardizzata per età per i non(103 decessi/100.000) è 9più alta rispetto aicon ciclo completo = 120 giorni (12 decessi /100.000) e 23più alta rispetto aicon(4/100.000). È quanto emerge dall'ultimo report esteso dell'Istituto superiore di Sanità, riferito al periodo 17/12/2021-16/01/2022. Inoltre, con i nuovi contagi di oggi il totale dei casi di positività al Covid-19 in Italia supera i 12 milioni e, dall'inizio dell'epidemia, si attesta a 12.053.330. Circa un italiano su cinque, dunque, ha contratto il virus avendone conferma con un tampone positivo.

