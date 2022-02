LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tra pochi istanti Pietro Sighel cerca il pass per la finale! (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24 Ricordiamo che il primo e il secondo atleta in ogni Semifinale si qualificano per la Finale A e il terzo e il quarto si qualificano per la Finale B. 12.22 Nella seconda semifinale vedremo Liu (UNG), Dubois (CAN), Wu (CIN), Hwang (KOR) e Azhgaliyev (KAZ) 12.20 Pietro Sighel è nella prima semifinale con Ivliev (RUS), Nikisha (KAZ), Sitnikov (RUS) e Kruzbergs (LET) 12.17 Prima missione compiuta, dunque, per il nostro Pietro Sighel, ottimo nella sua batteria n°2. Ora dalle ore 12.27 toccherà alle semifinali! 12.13 I QUALIFICATI PER LE SEMIFINALI DEI 500 M: Nikisha, Sitnikov, Wu, Sighel, Kruzbergs, Ivliev, Hwang, Azhgaliyev, Liu e Dubois 12.10 Nella quarta batteria chiude al comando Liu (UNG) in 40.38, poi Dubois (CAN) in ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.24 Ricordiamo che il primo e il secondo atleta in ogni Semifinale si qualificano per la Finale A e il terzo e il quarto si qualificano per la Finale B. 12.22 Nella seconda semifinale vedremo Liu (UNG), Dubois (CAN), Wu (CIN), Hwang (KOR) e Azhgaliyev (KAZ) 12.20è nella prima semifinale con Ivliev (RUS), Nikisha (KAZ), Sitnikov (RUS) e Kruzbergs (LET) 12.17 Prima missione compiuta, dunque, per il nostro, ottimo nella sua batteria n°2. Ora dalle ore 12.27 toccherà alle semifinali! 12.13 I QUALIFICATI PER LE SEMIFINALI DEI 500 M: Nikisha, Sitnikov, Wu,, Kruzbergs, Ivliev, Hwang, Azhgaliyev, Liu e Dubois 12.10 Nella quarta batteria chiude al comando Liu (UNG) in 40.38, poi Dubois (CAN) in ...

Advertising

infoitsport : Olimpiadi invernali, LIVE! Short Track: Fontana nella staffetta, Sighel sogna nei 500 metri - OA_Sport : LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: alle 12.00 scattano i quarti di finale dei 500 metri #ShortTrack… - Eurosport_IT : ? ALLE 10:00 SIAMO LIVE SU FACEBOOK Ci siamo anche di domenica: spazio al gigante maschile in attesa di biathlon,… - infoitsport : LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Pietro Sighel ci prova nei 500 metri - zazoomblog : LIVE Short track Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Pietro Sighel ci prova nei 500 metri - #Short #track #Olimpiadi… -