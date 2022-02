LIVE – Pechino 2022, biathlon inseguimento femminile con Wierer e Vittozzi (DIRETTA) (Di domenica 13 febbraio 2022) La DIRETTA scritta dell’inseguimento femminile di biathlon, valevole per le Olimpiadi di Pechino 2022. Si riparte sulla base dei risultati della sprint, con Dorothea Wierer terza a 37 secondi dalla norvegese Roeiseland e a pochi secondi dalla svedese Elvira Oeberg. L’azzurra cercherà di confermare o migliorare il bronzo della sprint, mentre partiranno dalle retrovie Lisa Vittozzi (36° nella sprint) e Samuela Comola (pettorale 57). Sportface vi racconterà la gara in tempo reale, con il LIVE testuale che vi fornirà aggiornamenti senza farvi perdere nulla. Segui il LIVE a partire dalle 10:00 OLIMPIADI Pechino 2022, IL PROGRAMMA COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Lascritta dell’di, valevole per le Olimpiadi di. Si riparte sulla base dei risultati della sprint, con Dorotheaterza a 37 secondi dalla norvegese Roeiseland e a pochi secondi dalla svedese Elvira Oeberg. L’azzurra cercherà di confermare o migliorare il bronzo della sprint, mentre partiranno dalle retrovie Lisa(36° nella sprint) e Samuela Comola (pettorale 57). Sportface vi racconterà la gara in tempo reale, con iltestuale che vi fornirà aggiornamenti senza farvi perdere nulla. Segui ila partire dalle 10:00 OLIMPIADI, IL PROGRAMMA COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNA LA ...

Advertising

RaiSport : #Pechino2022. Tutti gli appuntamenti Tv di oggi. Non ci sarà la seconda prova di discesa femminile. Siamo in dirett… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 risultati 13 febbraio in DIRETTA: l’Italia punta su Wierer e Sighel curling spalle al m… - zazoomblog : LIVE – Italia-Russia curling maschile Olimpiadi Pechino 2022 (DIRETTA) - #Italia-Russia #curling #maschile - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Domenica+Olimpiadi = una giornata perfetta ???????? Scopri il programma completo: - pozzuto25 : RT @Eurosport_IT: Domenica+Olimpiadi = una giornata perfetta ???????? Scopri il programma completo: -