LIVE MotoGP | Test Mandalika 2022 in DIRETTA | Pol Espargarò in testa davanti a Fabio Quartararo | 4° Bagnaia

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.27 Le immagini del miglior giro fino a questo punto, quello di Pol(1’31?060): Flying to the top of the time sheets. @polespargaro down to a 1’31.060 #pic.twitter.com/LocbO0WxHa — Repsol Honda Team (@HRC) February 13,03.24 In pista, Vinales, Rins, Nakagami, Bastianini, Gardner, Di Giannantonio con un lavoro improntato sulla simulazione di passo gara. 03.21 Per quanto riguarda i giri completati il pilota più presente in pista fino a qui è stato Johann Zarco con 27, poi Andrea Dovizioso con 26, Alex Rins con 22 econ 21. 03.18 Nel corso della prima ora della sessione corrente Marco Bezzecchi è sceso per la ...