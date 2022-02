Incendio divampa in un appartamento nel cuore di Milano (Di domenica 13 febbraio 2022) Un Incendio è scoppiato questa mattina in un appartamento in via Chiaravalle, nel pieno centro di Milano vicino alla Torre Velasca . Sul posto si trovano i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme.... Leggi su feedpress.me (Di domenica 13 febbraio 2022) Unè scoppiato questa mattina in unin via Chiaravalle, nel pieno centro divicino alla Torre Velasca . Sul posto si trovano i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme....

Ultime Notizie dalla rete : Incendio divampa Incendio divampa in un appartamento nel cuore di Milano Un incendio è scoppiato questa mattina in un appartamento in via Chiaravalle, nel pieno centro di Milano vicino alla Torre Velasca . Sul posto si trovano i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme.

