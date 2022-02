Il rinascimento metafisico del "tedesco" Mantovani

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : rinascimento metafisico

ilGiornale.it

Possiamo anzi dire che, certo non inconsciamente, ildi Mantovani si incrocia con la metafisica di de Chirico. Ed è certamente per una comune idea dello spazio come luogo di attesa, di ...... un arcaismo quattrocentesco, il tutto a volte mescolato ad atmosfere/realistiche. A ... Lo stesso De Chirico sottolineava che lo stile italiano ha le sue origini nella cui ...Possiamo anzi dire che, certo non inconsciamente, il rinascimento di Mantovani si incrocia con la metafisica di de Chirico. Ed è certamente per una comune idea dello spazio come luogo di attesa, di ...La tela all'incanto da Sotheby's il 27 gennaio. Potrebbe superare il precedente record di 92 milioni di dollari per un'opera del mastro del ...