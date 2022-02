Carolyn Smith costretta ad interrompere la chemioterapia: “… mi sento più fragile” (Di domenica 13 febbraio 2022) Carolyn Smith, combatte contro un brutto male e proprio in queste ore confessa l’interruzione della chemioterapia:”… mi sento più fragile” La bellissima Carolyn Smith racconta la sua lotta contro il tumore al seno. Come i fan più attenti sapranno sono ormai anni che purtroppo la donna è costretta a combattere per la sua stessa vita. Dal 2015 la popolare giudice di “Ballando con le stelle“ infatti vive costantemente in guerra personale contro il male che l’ha colpita all’improvviso sette anni fa. Carolyn SmithUna malattia che oggi torna a fare paura per colpa di un imprevisto, che l’ha costretta a sospendere la chemioterapia. Ospite della puntata domenicale dell’ ... Leggi su topicnews (Di domenica 13 febbraio 2022), combatte contro un brutto male e proprio in queste ore confessa l’interruzione della:”… mipiù” La bellissimaracconta la sua lotta contro il tumore al seno. Come i fan più attenti sapranno sono ormai anni che purtroppo la donna èa combattere per la sua stessa vita. Dal 2015 la popolare giudice di “Ballando con le stelle“ infatti vive costantemente in guerra personale contro il male che l’ha colpita all’improvviso sette anni fa.Una malattia che oggi torna a fare paura per colpa di un imprevisto, che l’haa sospendere la. Ospite della puntata domenicale dell’ ...

Advertising

aleblueskyeyes : Oggi ho visto 2 grandi donne a #Verissimo: Carolyn Smith e la sua battaglia contro il cancro Drusilla Foer e la sua… - Lady_Pirate : RT @Marikaaaa92: La meraviglia di donna che è Carolyn Smith. Un vero esempio per tutti di come non bisogna mollare mai anche di fronte alla… - 7princ_8 : Per me è Carolyn Smith che ormai guarda Amici visto che il cast di Ballando si è spostato tutto a Mediaset! #Amici21 - Guizzardi_67 : RT @fanpage: Carolyn Smith racconta la lotta contro il cancro al seno. Forza! - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Carolyn Smith racconta la lotta contro il cancro al seno. Forza! -