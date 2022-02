Cantieri e incidenti | domenica di code su nodo autostrade Ligure

(Di domenica 13 febbraio 2022) Giornata difficile sulledel, per traffico intenso,. Dopo una mattinata dichilometriche per un incidente in Autofiori tra Torino e Savona (a lungo si ...

Giornata difficile sulle autostrade del nodo ligure, per traffico intenso,. Dopo una mattinata di code chilometriche per un incidente in Autofiori tra Torino e Savona (a lungo si è viaggiato su un'unica corsia), e sulla A10 tra Celle Ligure e Varazze ...Quando si vanno a fare le verifiche suiedili si trovano anche contratti che non ... apprendisti, e te li trovi sulle impalcature, e poi dici come mai succedono gli, purtroppo anche ...(ANSA) - GENOVA, 13 FEB - Giornata difficile sulle autostrade del nodo ligure, per traffico intenso, incidenti e cantieri. Dopo una mattinata di code chilometriche per un incidente in Autofiori tra ...Code e incidenti: la Liguria anche questa domenica è flagellata dai cantieri, un bollino rosso sula A26 e sulla A10. Anche la Autofiori, tra Torino e Savona,in mattinata è stata protagonista di un ...