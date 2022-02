Brutto risveglio per Michelle Hunziker, nuovo problema fisico: “Mi stanno… (Di domenica 13 febbraio 2022) Michelle Hunziker parla di un problema fisico che la sta infastidendo. Vediamo cos’ha affermato in merito. Anche per lei l’età avanza, anche se non sembra affatto, quindi i dolori iniziano a farsi sentire. Michelle Hunziker ha deciso di parlare del problema fisico che la sta infastidendo, mostrando tutta la sua fragilità ai suoi follower. Spesso, le celebrità sembrano delle entità aliene, sempre in riga e ben conciati di fronte le telecamere, ma così non è. Proprio come tutti gli esseri umani, anche loro hanno i propri cedimenti psico-fisici e metterli in evidenza aiuta a farli sembrare più umani. Michelle Hunziker ospite in una tv tedesca (GettyImages)Lei è la famosa italo-svizzera della tv ex ... Leggi su topicnews (Di domenica 13 febbraio 2022)parla di unche la sta infastidendo. Vediamo cos’ha affermato in merito. Anche per lei l’età avanza, anche se non sembra affatto, quindi i dolori iniziano a farsi sentire.ha deciso di parlare delche la sta infastidendo, mostrando tutta la sua fragilità ai suoi follower. Spesso, le celebrità sembrano delle entità aliene, sempre in riga e ben conciati di fronte le telecamere, ma così non è. Proprio come tutti gli esseri umani, anche loro hanno i propri cedimenti psico-fisici e metterli in evidenza aiuta a farli sembrare più umani.ospite in una tv tedesca (GettyImages)Lei è la famosa italo-svizzera della tv ex ...

Advertising

iodalmare70 : @a_meluzzi Di domenica mattina ... non si fa! Che brutto risveglio!?? - maziofa69 : @Ilariasigaudo Prontissimo. Spero ovviamente di essere smentito e spero che non ci sia un brutto risveglio per tutt… - MichiiCancedda : RT @Ele58423935: Pensavo di averle finite e invece me ne vado a dormire in un mare di lacrime.E sinceramente non sono nemmeno pronta al bru… - Valenti37659542 : RT @Ele58423935: Pensavo di averle finite e invece me ne vado a dormire in un mare di lacrime.E sinceramente non sono nemmeno pronta al bru… - kingbbizzlee : RT @Ele58423935: Pensavo di averle finite e invece me ne vado a dormire in un mare di lacrime.E sinceramente non sono nemmeno pronta al bru… -

Ultime Notizie dalla rete : Brutto risveglio Cordoglio a Galtellì per la scomparsa di un amico, il carabiniere Isidoro ... Redazione Sardegna Live "Un tristissimo risveglio per la nostra Comunità". Esordisce così Giovanni ... Un giovane di 43 anni, che da quasi due lottava con un brutto male. Ho grande difficoltà, non lo ...

Un po' di pioggia dopo mesi di siccità sul Piemonte Una bella sorpresa questa mattina al risveglio dei biellesi: è tornata la pioggia. Normalmente non si "festeggia" per un sabato caratterizzato dal brutto tempo, ma in questo caso si tratta di una pioggia attesa da molto tempo. Il ...

Forlì, che brutto risveglio Il Rimini lo stende subito il Resto del Carlino Brutto risveglio per Michelle Hunziker, nuovo problema fisico: “Mi stanno… Michelle Hunziker parla di un problema fisico che la sta infastidendo. Vediamo cos’ha affermato in merito. Anche per lei l’età avanza, anche se non sembra affatto, quindi i dolori iniziano a farsi ...

Forlì, che brutto risveglio Il Rimini lo stende subito RIMINI (4-3-3): Marietta; Deratti, Carboni, Pietrangeli, Haveri; Tonelli (32’ st Callegaro), Tanasa, Greselin (44’ st Pari); Gabbianelli (39’ st Pecci), Mencagli (20’ st Germinale), Piscitella (29’ st ...

... Redazione Sardegna Live "Un tristissimoper la nostra Comunità". Esordisce così Giovanni ... Un giovane di 43 anni, che da quasi due lottava con unmale. Ho grande difficoltà, non lo ...Una bella sorpresa questa mattina aldei biellesi: è tornata la pioggia. Normalmente non si "festeggia" per un sabato caratterizzato daltempo, ma in questo caso si tratta di una pioggia attesa da molto tempo. Il ...Michelle Hunziker parla di un problema fisico che la sta infastidendo. Vediamo cos’ha affermato in merito. Anche per lei l’età avanza, anche se non sembra affatto, quindi i dolori iniziano a farsi ...RIMINI (4-3-3): Marietta; Deratti, Carboni, Pietrangeli, Haveri; Tonelli (32’ st Callegaro), Tanasa, Greselin (44’ st Pari); Gabbianelli (39’ st Pecci), Mencagli (20’ st Germinale), Piscitella (29’ st ...