(Di domenica 13 febbraio 2022) Genova – Lo scontro salvezza tranon accontenta nessuno. Finisce 1-1 al ‘Ferraris’, un pareggio che lascia le due squadre in penultima e ultima posizione con un solo punto guadagnato: alla rete diquella dinel primo tempo. L’importanza della gara si nota sin dai primi minuti, quando le due squadre si studiano senza esporsi ad alcun rischio. Sono soprattutto gli errori difensivi degli ospiti a creare le prime emozioni, tra cui quello di Fazio che all’11’ permette a Portanova di bucare la porta di Sepe. Il gioco però viene fermato successivamente per fuorigioco. Sempre Portanova, al minuto 26, ci prova dai 25 metri ma questa volta il suo mirino è impreciso. Il gol sembra nell’aria per ile difatti al 32? il risultato si ...

Advertising

quotidianodirg : #Sport #genoa Bonazzoli risponde a Destro, Genoa-Salernitana 1-1 - CalcioTime_it : Termina 1-1 il match salvezza tra Genoa e Salernitana. I padroni di casa erano riusciti a sbloccare il match con De… - andrea66769767 : RT @DAZN_IT: Che domenica in #SerieATIM! ?? Super Verona: 4-0 all'Udinese, Barak e Caprari scatenati ?? ?? Bonazzoli risponde a Destro: 1-1 a… - infoitsport : Genoa-Salernitana 1-1: Bonazzoli risponde a Destro, ma il pari non serve a nessuno - AnsaLiguria : Calcio: Genoa-Salernitana, l'1-1 scontenta tutti. Bonazzoli risponde a Destro. Pari la sfida salvezza #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Bonazzoli risponde

Nulla di fatto a Marassi, ma è un altro pareggio (il terzo consecutivo) per Alexander Blessin: segna Destro,la Salernitana nel recupero del primo tempo con Federico, il punto a ...Finisce 1 - 1 al 'Ferraris', un pareggio che lascia le due squadre in penultima e ultima posizione con un solo punto guadagnato: alla rete di Destroquella dinel primo tempo. L'...Alla rete iniziale di Destro, risponde Bonazzoli. Nel secondo tempo prevale la pausa, ma alla fine le due squadre si dividono un punto che non accontenta nessuno e che non smuove i bassifondi della ...Destro, 45' Bonazzoli. Nella ripresa al 53' Badelj lancia Destro, il quale calcia e Sepe risponde con una gran parata. GENOA (4-2-3-1): Sirigu, Hefti, Vanheusden, Maksimovic, Vasquez (13' st Cambiaso) ...