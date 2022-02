Amici 21, puntata del 13/02/2022: Dario Schirone, Sissi Cesana, Alex Rina e Michele Esposito accedono al serale (Di domenica 13 febbraio 2022) E’ appena terminata una nuova puntata del pomeridiano di Amici 21, il talent condotto da Maria De Filippi che ogni anno da a cantanti e ballerini la possibilità di realizzare i propri sogni. La puntata è iniziata con l’ingresso in studio di Emma che, oltre ad aver cantato il brano che ha portato a Sanremo 2022, ha avuto il compito di giudicare gli allievi in una gara di canto. Primo a esibirsi Lda con La stella più fragile dell’universo di Ultimo, che si è guadagnato 7.5. Seguito da Aisha che con Sotto voce di Madame ha ricevuto un 8.5 da Emma. 8+ per Calma che ha interpretato Rimmel di Francesco De Gregori, mentre Crytical ha conquistato un 8 con la canzone D’improvviso di Lorenzo Fragola. Spazio poi per Sissi che si è esibita sulle note di Will you still love me tomorrow e ha preso 9.5. La ... Leggi su isaechia (Di domenica 13 febbraio 2022) E’ appena terminata una nuovadel pomeridiano di21, il talent condotto da Maria De Filippi che ogni anno da a cantanti e ballerini la possibilità di realizzare i propri sogni. Laè iniziata con l’ingresso in studio di Emma che, oltre ad aver cantato il brano che ha portato a Sanremo, ha avuto il compito di giudicare gli allievi in una gara di canto. Primo a esibirsi Lda con La stella più fragile dell’universo di Ultimo, che si è guadagnato 7.5. Seguito da Aisha che con Sotto voce di Madame ha ricevuto un 8.5 da Emma. 8+ per Calma che ha interpretato Rimmel di Francesco De Gregori, mentre Crytical ha conquistato un 8 con la canzone D’improvviso di Lorenzo Fragola. Spazio poi perche si è esibita sulle note di Will you still love me tomorrow e ha preso 9.5. La ...

