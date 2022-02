27enne violentata per 7 ore da un uomo a Sulmona: si erano conosciuti in chat, la denuncia della donna (Di domenica 13 febbraio 2022) Notte di terrore per una giovane donna di Sulmona: pochi giorni fa si sarebbe consumata una violenza sessuale ai suoi danni ed è stata lei stessa a denunciarla presentandosi al pronto soccorso la mattina dopo. A segregarla per lunghe ore, un uomo che secondo quanto dichiarato conosceva molto bene. Violenza sessuale a Sulmona: giovane donna segregata per ore Secondo quanto riporta Ansa, è stata la stessa 27enne a presentarsi all’ospedale Santissima Annunziata di Sulmona (L’Aquila). Ai sanitari, avrebbe chiesto aiuto dopo aver passato una notte segregata in casa e preda di un uomo che l’avrebbe abusata sessualmente per 7 ore. Il presunto stupratore non sarebbe stato uno sconosciuto, ma un uomo conosciuto in ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 febbraio 2022) Notte di terrore per una giovanedi: pochi giorni fa si sarebbe consumata una violenza sessuale ai suoi danni ed è stata lei stessa arla presentandosi al pronto soccorso la mattina dopo. A segregarla per lunghe ore, unche secondo quanto dichiarato conosceva molto bene. Violenza sessuale a: giovanesegregata per ore Secondo quanto riporta Ansa, è stata la stessaa presentarsi all’ospedale Santissima Annunziata di(L’Aquila). Ai sanitari, avrebbe chiesto aiuto dopo aver passato una notte segregata in casa e preda di unche l’avrebbe abusata sessualmente per 7 ore. Il presunto stupratore non sarebbe stato uno sconosciuto, ma unconosciuto in ...

