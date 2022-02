West Ham: un pilastro può rinnovare (Di sabato 12 febbraio 2022) Secondo football.london il West Ham sta trattando il rinnovo del centrocampista ceco Tomas Soucek, classe 1995, in scadenza nel 2024. Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022) Secondo football.london ilHam sta trattando il rinnovo del centrocampista ceco Tomas Soucek, classe 1995, in scadenza nel 2024.

Advertising

Fedenwski : @GiaGianmarco Solidi anche loro ma dovrebbero fare ben altre scelte per appaiarsi a squadre come Leicester, Wolves… - RivettaElena : RT @annamariamoscar: Malgrado il caso dei maltrattamenti dei gatti, il West Ham convoca in squadra il calciatore Zouma. Ma i suoi guai non… - annamariamoscar : Malgrado il caso dei maltrattamenti dei gatti, il West Ham convoca in squadra il calciatore Zouma. Ma i suoi guai n… - Mediagol : Caso Zouma, vicepresidente West Ham: “Consapevole di ciò che ha fatto” - caterinapullia : Ronaldo rischia di non giocare in Champions l’anno prossimo. Il Man Utd è attualmente quinto, ma Arsenal e Tottenha… -