Vanessa Incontrada vs Milly Carlucci: ecco chi l’ha spuntata (Di sabato 12 febbraio 2022) Vanessa Incontrada vs Milly Carlucci? Chi l’ha spuntata in termini di ascolti venerdì sera tra le due trasmissioni su Canale Cinque e Rai Uno? Vanessa Incontrada e Milly Carlucci: due personalità amatissime dal pubblico a casa e due volti carismatici, con una carriera alle spalle davvero straordinaria. Vanessa Incontrada e Milly Carlucci-AltranotiziaMesse a confronto solo per motivi televisivi e di palinsesti, una è conduttrice e l’altra è prima attrice e poi conduttrice. Ma entrambe accomunate da una grande passione per il loro lavoro, che portano avanti di anno in anno, di progetto in progetto, con impegno, dedizione e con ... Leggi su altranotizia (Di sabato 12 febbraio 2022)vs? Chiin termini di ascolti venerdì sera tra le due trasmissioni su Canale Cinque e Rai Uno?: due personalità amatissime dal pubblico a casa e due volti carismatici, con una carriera alle spalle davvero straordinaria.-AltranotiziaMesse a confronto solo per motivi televisivi e di palinsesti, una è conduttrice e l’altra è prima attrice e poi conduttrice. Ma entrambe accomunate da una grande passione per il loro lavoro, che portano avanti di anno in anno, di progetto in progetto, con impegno, dedizione e con ...

Advertising

Zappullaclary : RT @anmustdmt: qualcuno dica a vanessa incontrada che il foulard l’ha portato in tv @pierspollon #FoscaInnocenti - IOdonna : In Fosca Innocenti è il titolre di un'enoteca e miglior amico di Vanessa (Incontrada) - lorenzog31 : RT @Cinguetterai_: ??#IlCantanteMascherato torna con il botto: 20% e 3.502.000 spettatori. In crescita dall’anno scorso di +4 punti e segna… - Gio55981465 : RT @AlbertoFuschi: Debutto vincente di #FoscaInnocenti con il 3.919.000 e il 18,90% supera per num. di telespettatori #IlCantanteMascherato… - Gio55981465 : RT @DanieleMignardi: BOOM di #FoscaInnocenti ieri su Canale5. Leader della prima serata con 4 milioni e il 19%. @vanessa_incontrada @franc… -