Ucraina | Di Maio “Lavoriamo a una soluzione diplomatica”

"L'Italia riconosce pienamente l'integrità territoriale dell'Ucraina e riconosce il diritto di tutti gli stati sovrani a determinare le proprie alleanze". Lo afferma Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, al termine di una riunione sulla crisi tra Ucraina e Russia. (fonte video: Farnesina)

