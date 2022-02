Torino-Venezia, Juric: “Gol Belotti? Scioccante annullare, difficile commentare” (Di domenica 13 febbraio 2022) “Il gol annullato a Belotti? “La decisione di Giua è inspiegabile, a tratti Scioccante. Non l’ho capita, è difficile spiegare ai ragazzi questa cosa. Non è calcio questa cosa qua, tutti gli allenatori si lamentano e ora mi lamento anche io”. Questo il commento a Dazn di Ivan Juric dopo la sconfitta in casa del suo Torino contro il Venezia, con l’episodio della rete annullata a Belotti nel recupero. “Nei primi venti minuti benissimo, poi loro sono passati al 3-4-3 buttando avanti qualche pallone. Sono momenti in cui bisogna tenere botta, abbiamo sofferto e preso gol a inizio del secondo tempo, poi abbiamo giocato noi. Ai ragazzi c’è da rimproverare poco: hanno dato tutto, è mancata un po’ di lucidità – prosegue il tecnico granata a Sky Sport – Da Brekalo e Pjaca ci si ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) “Il gol annullato a? “La decisione di Giua è inspiegabile, a tratti. Non l’ho capita, èspiegare ai ragazzi questa cosa. Non è calcio questa cosa qua, tutti gli allenatori si lamentano e ora mi lamento anche io”. Questo il commento a Dazn di Ivandopo la sconfitta in casa del suocontro il, con l’episodio della rete annullata anel recupero. “Nei primi venti minuti benissimo, poi loro sono passati al 3-4-3 buttando avanti qualche pallone. Sono momenti in cui bisogna tenere botta, abbiamo sofferto e preso gol a inizio del secondo tempo, poi abbiamo giocato noi. Ai ragazzi c’è da rimproverare poco: hanno dato tutto, è mancata un po’ di lucidità – prosegue il tecnico granata a Sky Sport – Da Brekalo e Pjaca ci si ...

