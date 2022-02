Tony Hawk | dallo skate ai videogames agli NFT | ecco il progetto “Last Trick”

(Di sabato 12 febbraio 2022), icona globale dello, ha annunciato la sua collezione di NFT che celebreranno la sua carriera, mostrando alcune delle sue più memorabili mosse in chiave digitale. Dopo il successo della sua serie di videogiochi “’s Pror”, l’ex atleta continua la sua carriera di imprenditore digitale. Ididiventeranno NFT – ComputerMagazine.it Idisono ufficialmente diventati un NFT (Non Fungible Token). L’icona delloè infatti ufficialmente entrata nel mondo delle criptovalute, con i suoi “”, collezione di 16.600 token celebrativi che sono stati ...

La moda degli NFT tra le celebrità del web e di Hollywood non accenna dunque a fermarsi: solo nell'ultima settimana, oltre a Logan Paul, anche ha annunciato una collezione di NFT . In ... Scienza e Tecnologia - Pokémon si è rivoluzionato con la sua ultima iterazione, ma la fusione con Tony Hawk Pro Skater 1+2 era difficile da immaginare in ogni .... Mentre l'ultimo titolo Pokémon, che ... Dopo avervi parlato della collezione di NFT di Tony Hawk, altri tre grandi nomi dello sport hanno deciso di dedicarsi ai Non-Fungible Token: parliamo in questo caso di tre volti iconici del calcio ...