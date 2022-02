Ti (dis)conosco mascherina (Di sabato 12 febbraio 2022) Dagli antagonisti che l’hanno odiata agli estremisti che non la lasceranno, ecco il campionario degli italiani alle prese con uno dei simboli della pandemia Leggi su lastampa (Di sabato 12 febbraio 2022) Dagli antagonisti che l’hanno odiata agli estremisti che non la lasceranno, ecco il campionario degli italiani alle prese con uno dei simboli della pandemia

vivinbaro : RT @RobertoLocate14: Ti disconosco, mascherina! (come siamo caduti in bassetti...) #Photosatira - eniiolucherini : RT @RobertoLocate14: Ti disconosco, mascherina! (come siamo caduti in bassetti...) #Photosatira - primorec : 'Ti disconosco, mascherina.' - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @RobertoLocate14: Ti disconosco, mascherina! (come siamo caduti in bassetti...) #Photosatira - Riccardo_Piazza : #Mascherina ti disconosco. #11febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : disconosco mascherina Ti (dis)conosco mascherina La Stampa Mascherine all’aperto, da oggi cade l’obbligo. Padovani divisi: «In centro usiamola» Da venerdì 11 febbraio si può tornare a circolare senz«a indossarla, tranne che nel caso di assembramenti. L’utilizzo del dispositivo è però entrato ormai nella quotidianità. Timore dei luoghi affolla ...

