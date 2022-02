Spalletti: «Osimhen ha potenzialità infinite, ma a volte deve imparare a fare le scelte giuste» (Di sabato 12 febbraio 2022) Nell’intervista a Dazn post Napoli-Inter 1-1, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha risposto anche ad una domanda su Victor Osimhen. Ha parlato del modo in cui, a volte, resta slegato dal resto della squadra, del fatto che deve ancora imparare a fare le scelte giuste. Ma è giovane, con l’esperienza ci riuscirà, ha detto l’allenatore. «Osimhen? Ha delle potenzialità infinite, qualche volta si scollega un po’ dalla squadra perché va a fare l’1 contro 11 da solo senza vedere che la squadra non lo ha seguito, poi questi tagli in bandierina che deve capire di farli al momento giusto, ma sta imparando tutto, è un attaccante micidiale, ha tutte le caratteristiche, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) Nell’intervista a Dazn post Napoli-Inter 1-1, il tecnico del Napoli, Luciano, ha risposto anche ad una domanda su Victor. Ha parlato del modo in cui, a, resta slegato dal resto della squadra, del fatto cheancorale. Ma è giovane, con l’esperienza ci riuscirà, ha detto l’allenatore. «? Ha delle, qualche volta si scollega un po’ dalla squadra perché va al’1 contro 11 da solo senza vedere che la squadra non lo ha seguito, poi questi tagli in bandierina checapire di farli al momento giusto, ma sta imparando tutto, è un attaccante micidiale, ha tutte le caratteristiche, ...

