Skriniar ritrova Osimhen | lo slovacco pronto a farsi perdonare

(Di sabato 12 febbraio 2022) Napoli-Inter è sicuramente il match più atteso della 25° giornata di Serie A: allo Stadio Diego Armando Maradona si sfideranno prima e seconda della classe. Una partita che si preannuncia una vera e propria battaglia con una bella cornice di pubblicoa sostenere i propri beniamini. Ma Napoli-Inter è anche l’occasione per far rincontrare Victore MilanInter-Napoli Sono passati ormai quasi tre mesi da quel famoso Inter-Napoli dello scorso 21 novembre: in uno scontro aereo con il difensore nerazzurroriportò diverse fratture al volto. Un infortunio che gli è costato due mesi di stop e la Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Il difensorecercò in tutti i modi di chiedere scusa al suo rivale: sui canali ...

Ascolta la versione audio dell'articolo A tre mesi di distanza dall'impatto che gli è costato un'operazione al viso, oggi Osimhen ritrova Skriniar. Napoli - Inter di questo pomeriggio avrà certamente il sapore di scudetto, ma sarà anche la prima volta che Victor Osimhen e Milan Skriniar si ritroveranno dopo l'impatto di tre mesi fa.