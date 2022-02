Sci di fondo, Veronika Stepanova: “Un giorno e una vittoria speciale, abbiamo sconfitto la pressione” (Di sabato 12 febbraio 2022) Al termine di un’avvincente sfida, la Russia si è aggiudicata la medaglia d’oro nella staffetta femminile 4×5 km di sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Successo meritato per Yulia Stupak, Natalia Nepryaeva, Tatiana Sorina e Veronika Stepanova. Sorprendentemente, alle loro spalle, conquistando l’argento, si è piazzato il quartetto della Germania, che al terzo e ultimo cambio era in testa, salvo poi arrendersi alla rimonta di Veronika Stepanova negli ultimi 5 km. Quest’ultima non nasconde la soddisfazione per l’oro conquistato, attraverso le dichiarazioni raccolte da ctpost.com: “Oggi è un giorno speciale, una vittoria che forse è ancor più speciale! Devo ammettere è stata una gara molto dura, sia fisicamente che ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Al termine di un’avvincente sfida, la Russia si è aggiudicata la medaglia d’oro nella staffetta femminile 4×5 km di sci diai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Successo meritato per Yulia Stupak, Natalia Nepryaeva, Tatiana Sorina e. Sorprendentemente, alle loro spalle, conquistando l’argento, si è piazzato il quartetto della Germania, che al terzo e ultimo cambio era in testa, salvo poi arrendersi alla rimonta dinegli ultimi 5 km. Quest’ultima non nasconde la soddisfazione per l’oro conquistato, attraverso le dichiarazioni raccolte da ctpost.com: “Oggi è un, unache forse è ancor più! Devo ammettere è stata una gara molto dura, sia fisicamente che ...

