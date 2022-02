Sci di fondo, Pechino 2022. L’Italia spera in un miracolo di bronzo nella staffetta maschile (Di sabato 12 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio lo sci di fondo manderà in scena la prova a squadre più antica in assoluto, ovvero la staffetta maschile, che assegnerà il proprio XXI titolo olimpico. La gara fu inserita nel programma a Cinque cerchi già a Garmisch-Partenkirchen 1936 con l’attuale conformazione di 4×10 km. Cionondimeno, tutte le frazioni erano giocoforza in alternato, in quanto il passo pattinato prese piede solo negli anni ’80. Dopo l’edizione interamente a skating del 1988 si è deciso di diversificare la tecnica dei segmenti a partire dal 1992, anno dal quale le prime due frazioni si disputano a tecnica classica e le ultime due a tecnica libera. A dispetto del fatto che si siano già conferiti ventuno ori olimpici, solamente cinque nazioni sono state in grado di imporsi. Interessante notare come nel corso degli anni il testimone di Paese più ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio lo sci dimanderà in scena la prova a squadre più antica in assoluto, ovvero la, che assegnerà il proprio XXI titolo olimpico. La gara fu inserita nel programma a Cinque cerchi già a Garmisch-Partenkirchen 1936 con l’attuale conformazione di 4×10 km. Cionondimeno, tutte le frazioni erano giocoforza in alternato, in quanto il passo pattinato prese piede solo negli anni ’80. Dopo l’edizione interamente a skating del 1988 si è deciso di diversificare la tecnica dei segmenti a partire dal 1992, anno dal quale le prime due frazioni si disputano a tecnica classica e le ultime due a tecnica libera. A dispetto del fatto che si siano già conferiti ventuno ori olimpici, solamente cinque nazioni sono state in grado di imporsi. Interessante notare come nel corso degli anni il testimone di Paese più ...

Advertising

Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - Eurosport_IT : Che soddisfazioni oggi! L’Italia sale al sesto posto nel medagliere grazie allo strepitoso oro nel curling e l’arge… - poliziadistato : Oro??e argento?? per le #Fiammeoro a #Pechino2022 nel #Curling e sci di fondo Il #capodellaPolizia Lamberto Giannin… - avvelenatrice : @IlVal_79 Lo sci alpino da incubo, poi il fondo: ahimè son finiti i tempi di Piller e Di Centa. Gli altri sport dev… - OA_Sport : Sci di fondo: Norvegia, una giornata poco felice. Una caduta, Johaug per necessità in seconda frazione e il finale:… -