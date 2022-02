Sci alpino, Federica Brignone: “Non ho fatto amicizia con questa pista. Sofia Goggia fa bene a provarci” (Di sabato 12 febbraio 2022) Si sono svolte nella mattinata cinese le prove di discesa libera delle Olimpiadi di Pechino 2022 e se Sofia Goggia ha tagliato il traguardo sorridendo al termine di una buona prestazione, lo stesso non si può dire pienamente per Federica Brignone, che ha saltato due porte e ha chiuso con il ventesimo tempo. Dopo la delusione nel super-G, Federica ha faticato ancora una volta a trovare le giuste misure della pista, per un feeling non del tutto sbocciato, in attesa della gara vera e propria, nella quale sarà vietato sbagliare, cercando di trovare la velocità in un tracciato difficile. Sci alpino, Sofia Goggia convince in discesa ed esulta all’arrivo! Nufer davanti a tutte in prova alle Olimpiadi “Sul piano era talmente dritta che ho ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Si sono svolte nella mattinata cinese le prove di discesa libera delle Olimpiadi di Pechino 2022 e seha tagliato il traguardo sorridendo al termine di una buona prestazione, lo stesso non si può dire pienamente per, che ha saltato due porte e ha chiuso con il ventesimo tempo. Dopo la delusione nel super-G,ha faticato ancora una volta a trovare le giuste misure della, per un feeling non del tutto sbocciato, in attesa della gara vera e propria, nella quale sarà vietato sbagliare, cercando di trovare la velocità in un tracciato difficile. Sciconvince in discesa ed esulta all’arrivo! Nufer davanti a tutte in prova alle Olimpiadi “Sul piano era talmente dritta che ho ...

Advertising

Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - infoitsport : Sci alpino, Sofia Goggia: 'Non ho avuto paura e non ho dolore. La forma è scarsa, un miracolo esserci' - zazoomblog : Sci alpino Sofia Goggia: “Non ho avuto paura e non ho dolore. La forma è scarsa un miracolo esserci” - #alpino… -