Scherma, Coppa del Mondo 2021-2022: spadiste azzurre deludenti nella tappa di Barcellona, trionfa la coreana Song (Di sabato 12 febbraio 2022) Si è conclusa da pochissimi minuti la gara individuale femminile di spada, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di Scherma 2021-2022. Le azzurre incappano in una giornata no e chiudono lontane dalle posizioni che contano. Si impone di misura la coreana Sera Song (14-13) sulla transalpina Marie-Florance Candassamy, terze la russa Aizanat Murtazaeva e la francese Auriane Mallo. Escono subito ai trentaduesimi Alberta Santuccio, sconfitta 9-8 dalla russa Anastasia Soldatova, Federica Isola, estromessa a sorpresa dall’argentina Isabel Di Tella (11-15), Eleonora Marchi, che subisce un 15-13 a favore della statunitense Anna Van Brummen e Roberta Marzani, eliminata con lo stesso punteggio di Marchi dalla russa Tatyana Andryushina. Va poco meglio alle ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Si è conclusa da pochissimi minuti la gara individuale femminile di spada, appuntamento valevole per ladeldi. Leincappano in una giornata no e chiudono lontane dalle posizioni che contano. Si impone di misura laSera(14-13) sulla transalpina Marie-Florance Candassamy, terze la russa Aizanat Murtazaeva e la francese Auriane Mallo. Escono subito ai trentaduesimi Alberta Santuccio, sconfitta 9-8 dalla russa Anastasia Soldatova, Federica Isola, estromessa a sorpresa dall’argentina Isabel Di Tella (11-15), Eleonora Marchi, che subisce un 15-13 a favore della statunitense Anna Van Brummen e Roberta Marzani, eliminata con lo stesso punteggio di Marchi dalla russa Tatyana Andryushina. Va poco meglio alle ...

