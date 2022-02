Real fermato dal Villarreal | finisce 0 - 0 e a sorridere è il Siviglia

(Di sabato 12 febbraio 2022) Un tempo ciascuno e un pareggio che serve soprattutto al. Per la quinta volta consecutiva VillarMadrid si è chiusa senza un vincitore: la sfida tra la squadra che più segna in ...

Advertising

Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Real fermato dal Villarreal: finisce 0-0, sorride il Siviglia #Liga - ETGazzetta : Real fermato dal Villarreal: finisce 0-0, sorride il Siviglia #Liga - ParmaLiveTweet : Altri crociati - 82 minuti per Brugman, Real Oviedo fermato dall’Amorebieta - ParmaLiveTweet : Altri crociati - 82 minuti per Brugman, Real Oviedo fermato dall’Amorebieta -

Ultime Notizie dalla rete : Real fermato

La Gazzetta dello Sport

Un tempo ciascuno e un pareggio che serve soprattutto al Siviglia. Per la quinta volta consecutiva Villarreal -Madrid si è chiusa senza un vincitore: la sfida tra la squadra che più segna in casa e quella che più lo fa in trasferta è finita 0 - 0, con palo di Danjuma e traverse di Bale e Jovic. Ancelotti ...Trasferta perMadrid, City e Bayern Monaco Sabato 12 febbraio con la partita Napoli - Inter ... I nerazzurri dovranno fare a meno di Bastoniper squalifica e dovrebbe essere Dimarco a fare ...Il Real Madrid, capolista della Liga, viene fermato sullo 0-0 sul campo del Villarreal. Un risultato che consente al Siviglia, vincente ieri, di accorciare il divario dalla vetta a sole 4 lunghezze.Senza Ciccio Di Paola, fermato dal giudice sportivo, il Real Forte Querceta fa visita al Mezzolara, quarta forza del campionato, in uno dei tanti anticipi della ventitreesima giornata. Dopo le due ...