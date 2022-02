Rangnick critica Ronaldo | 'Non fa abbastanza' Così cambia il futuro?

(Di sabato 12 febbraio 2022) "dovrebbe segnare più gol. Noi creiamo molte occasioni ma lui non ha fatto. Non è un problema solo suo,...

Il campione portoghese è di nuovo nel mirino delladopo il gesto di ieriCristiano Ronaldo è ... Il portoghese ha avuto una reazione evidente nei confronti di Ralfcon cui il rapporto ...Dopo l'esonero del tecnico Solskjaer, anche con Ralfcontinua la crisi del Manchester United. Dopo la quarta sconfitta subita in 10 partite all'... Una situazione sempre piùe ...Il tecnico dello United, Ralf Rangnick, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara col Southampton: critica a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo e il ritorno al Manchester United, non proprio ...Il tecnico del Manchester United, Ralf Rangnick, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Southampton parlando della scarsa vena realizzativa dell'ex Juve: "Dovrebbe ...