Raffaele morto per lo stesso intervento e con lo stesso medico di Angela Iannotta che ora combatte tra la vita e la morte (Di sabato 12 febbraio 2022) oleva dimagrire a tutti i costi, così si affida ad un intervento di bypass gastrico, ma va tutto storto e Raffaele muore dopo tre tentativi in dieci giorni. La storia è molto simile a quella di Angela Iannotta che combatte tra la vita e la morte per lo stesso intervento con lo stesso medico. La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 12 febbraio 2022) oleva dimagrire a tutti i costi, così si affida ad undi bypass gastrico, ma va tutto storto emuore dopo tre tentativi in dieci giorni. La storia è molto simile a quella dichetra lae laper locon lo. La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Uther_Raffaele : @AndreaNepori @AttilaAzureRive Magari è morto di vecchiaia - Nazione_Prato : Morto a 20 anni per un sarcoma: folla, lacrime e palloncini bianchi al funerale - raffaele_o : @amoginstwit Fanno la messa da morto di anniversario? Dove? - antonellapaddy : RT @qn_lanazione: Morto a 20 anni per un sarcoma: folla, lacrime e palloncini bianchi al funerale #Prato - qn_lanazione : Morto a 20 anni per un sarcoma: folla, lacrime e palloncini bianchi al funerale #Prato -