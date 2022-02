Orrore in Spagna | 15enne uccide i genitori e il fratellino di 10 anni - Per tre giorni in casa con i cadaveri

(Di sabato 12 febbraio 2022) Forse l'adolescente partecipava poco ai lavori domestici o agricoli e questo ha potuto inasprire il clima già teso in. Dopo una violenta lite con la madre, quest'ultima gli avrebbe tolto il wi - ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Orrore Spagna

TGCOM

Forse l'adolescente partecipava poco ai lavori domestici o agricoli e questo ha potuto inasprire il clima già teso in casa. Dopo una violenta lite con la madre, quest'ultima gli avrebbe tolto il wi - ...Inoltre, rappresentato dall'amministratrice Tania Bizzarro , il gruppo Ore d'ha consegnato ... Urubú approfondimento Italian Horror Fantasy Fest, è tempo di premiazioni, 2020 Regia di ...Orrore in Spagna, dove un 15enne di Elche, vicino Alicante, uccide tutta la sua famiglia: i media spiegano che il minore avrebbe compiuto la strage dopo una discussione sul rendimento scolastico ma su ...Orrore in Spagna, dove un 15enne di Elche, vicino Alicante, uccide tutta la sua famiglia: i media spiegano che il minore avrebbe compiuto la strage dopo una discussione sul rendimento scolastico ma su ...