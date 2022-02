Niente Napoli-Inter per Vecino, infiammazione al ginocchio per lui: niente di preoccupante (Di sabato 12 febbraio 2022) Matias Vecino non convocato per Napoli-Inter Tra i convocati da Simone Inzaghi per la partita di oggi contro il Napoli non c’è Matias Vecino. Il centrocampista è stato tenuto precauzionalmente a Milano vista un’infiammazione al compartimento mediale del ginocchio sinistro. Le sue condizioni, come riporta il Corriere dello Sport di oggi, non destano particolare preoccupazione e dovrebbe tornare regolarmente a disposizione per la partita di Champions League contro il Liverpool vista l’assenza dello squalificato Barella. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Matiasnon convocato perTra i convocati da Simone Inzaghi per la partita di oggi contro ilnon c’è Matias. Il centrocampista è stato tenuto precauzionalmente a Milano vista un’al compartimento mediale delsinistro. Le sue condizioni, come riporta il Corriere dello Sport di oggi, non destano particolare preoccupazione e dovrebbe tornare regolarmente a disposizione per la partita di Champions League contro il Liverpool vista l’assenza dello squalificato Barella. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

D10sAndrea : Ieri pensavo: meno male che domani lavoro così non avrò tempo di pensare alla partita. Oggi mi ritrovo al lavoro,… - sBorrovic : RT @InterMinabileXa: Ultras del Napoli fuori l'hotel dove alloggia l'Inter. Domani niente lavoro? Ah già, avete il RdC fake, quindi giusto… - IMAntipatico : RT @InterMinabileXa: Ultras del Napoli fuori l'hotel dove alloggia l'Inter. Domani niente lavoro? Ah già, avete il RdC fake, quindi giusto… - infoitsport : Vecino, niente trasferta a Napoli per lui. Una speranza contro il Liverpool – CdS - internewsit : Vecino, niente trasferta a Napoli per lui. Una speranza contro il Liverpool - CdS - -