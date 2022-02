Movida | Borrelli | “Delocalizzare i punti di ritrovo”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La svolta per superare il caos della “fuori controllo” può venire solo dalla “delocalizzazione deididei giovani. In spazi più ampi dove si evitano congestionamenti e paralisi della viabilità cittadina, nel rispetto delle esigenze di tutti”. Lo afferma il consigliere regionale di “Europa Verde” Francesco Emilio. “L’Ordinanza promessa dall’amministrazione comunale, attesa a inizio della prossima settimana comporterà regole stringenti – aggiunge– e ciò agita una parte degli imprenditori e del popolo della notte”. “Siamo d’accordo che vengano chiuse al traffico delle auto le strade di Chiaia – prosegue– ma crediamo convintamente che la svolta sia rappresentata dalla delocalizzazione dei ...

