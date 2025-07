Lavoro Calderone | calo infortuni ma nostri sforzi non finiti

Lavoro, calo infortuni e sforzi ancora in corso: il Ministro Calderone sottolinea l’importanza di ogni vita umana. Roma, 3 lug. (askanews) - "I dati sono certamente da studiare e approfondire, ma ci devono dire che il nostro sforzo non è finito; che la situazione ci consegna una riduzione degli infortuni in occasione di lavoro, ma che anche una sola vita umana è importante". Così il ministro del Lavoro commenta la relazione annuale dell’Inail, evidenziando che...

Roma, 3 lug. (askanews) -"I dati sono certamente da studiare e approfondire, ma ci devono dire che il nostro sforzo non è finito; che la situazione ci consegna una riduzione degli infortuni in occasione di lavoro, ma che anche una sola vita umana è importante". Così il ministro del Lavoro, Marina Calderone, commentando i dati della relazione annuale dell'Inail sulle denunce di infortunio sul lavoro e delle malattie professionali. "Abbiamo bisogno di far comprendere quanto il tema della salute e sicurezza non sia confinato solo ai luoghi di lavoro - ha proseguito - ma sia invece un tema che attiene alla vita sicura di tutti quanti noi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lavoro, Calderone: calo infortuni, ma nostri sforzi non finiti

