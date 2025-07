Inter e Milan incontrano Sala per l’acquisto di San Siro | l’intesa non sembra lontana

In un clima di grande fermento, Inter e Milan si sono incontrate con il sindaco Giuseppe Sala per discutere l’acquisto di San Siro. Dopo più di due ore di colloqui, le parti sembrano avvicinarsi a un’intesa che potrebbe segnare una svolta storica per i club e la città di Milano. La strada verso una nuova era per lo stadio è già in vista, e tutti gli occhi sono puntati su questo importante passaggio.

Nella giornata di mercoledì 2 luglio tra i rappresentanti del Comune di Milano, fra cui spiccava il primo cittadino Giuseppe Sala, l' Inter ed il Milan si è tenuto un vertice durato più di due ore in cui l'obiettivo era quello di avvicinarsi per delineare la cessione di San Siro e delle

