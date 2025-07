Le tante anime di Disney da Avatar a Springsteen | le novità dei prossimi mesi

Preparati a un viaggio tra le stelle e le scene più emozionanti: a Riccione, The Walt Disney Company Italia svela le sue novità per la prossima stagione, tra anime, cinecomic e produzioni indipendenti. Da Avatar a Zalone, passando per Springsteen, il futuro si preannuncia ricco di sorprese e avventure imperdibili. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nei prossimi mesi!

A Riccione la The Walt Disney Company Italia ha presentato le sue novità per la prossima stagione, dall'animazione ai cinecomic passando per il prodotto più indipendente firmato Searchlight Pictures. Avatar sfiderà Zalone a Natale, ma non solo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Le tante anime di Disney, da Avatar a Springsteen: le novità dei prossimi mesi

In questa notizia si parla di: disney - avatar - novità - tante

Novità Disney in arrivo in Italia da avatar a zootropolis - Il primo Disney Italia Showcase, tenutosi a Milano, ha svelato entusiasmanti novità nel panorama dell'intrattenimento, da Avatar a Zootropolis.

Marvel Champions, Il Gioco di Carte: Raccolta Pack Eroe 26% Sconto https://amzlink.to/az0LqP3iGuHyl Tutte le novità Giochi da tavolo https://amzn.to/3FSDNNw #Amazon #Aff Vai su Facebook

Le tante anime di Disney, da Avatar a Springsteen: le novità dei prossimi mesi; Disney porta a Milano un magico evento per il 2025; Disney, al D23 annunciato Gli Incredibili 3 e tante altre novità.