Cina | terrazze calcaree di Shangri-La

Immersa nella magia di Shangri-La, Baishuitai si presenta come un incanto di terrazze calcaree mozzafiato, un vero e proprio spettacolo naturale che sembra uscito da una fiaba. Le sue piscine incontaminate riflettono il cielo azzurro, creando un paesaggio di rara bellezza. Scopri questa meraviglia che affascina visitatori da tutto il mondo, lasciandoti senza parole di fronte alla natura in tutta la sua maestà. Per immergerti in questo scenario da sogno, visita il link dedicato.

Baishuitai, nella regione sud-occidentale cinese di Shangri-La, e' una delle terrazze calcaree piu' impressionanti del Paese. Costituito da piscine incontaminate, il paesaggio sembra uscito da una favola.

