Traffico Roma del 03-07-2025 ore 14 | 30

Se ti trovi a Roma, il traffico del 3 luglio 2025 alle 14:30 presenta alcune criticità: lavori in corso in via Appia e deviazioni delle linee di bus in via della Pisana, oltre a interventi urgenti in Piazza Massa Carrara. La circolazione è regolata e potrebbero esserci rallentamenti nelle zone Eur e viale dell'Umanesimo. È sempre consigliabile verificare gli aggiornamenti prima di partire, così da evitare sorprese.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un cantiere in via Appia altezza via Alba sono deviate linee di bus in via della Pisana per lavori di potatura la circolazione è regolata senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori urgenti in Piazza Massa Carrara traffico deviato proseguono in zona Eur i lavori in viale dell'Umanesimo rallentamenti stanotte lavori notturni di rifacimento del manto stradale in via Casilina tra Largo Alessi e via di Torpignattara In entrambe le direzioni sempre stanotte dalle 21 alle 6 lavori di completamento del nuovo ponte in via di Passolombardo a Tor Vergata chiuso al traffico viale Guido Carli dall' altezza di via dell'archiginnasio in direzione della diramazione https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-07-2025 ore 14:30

In questa notizia si parla di: roma - lavori - traffico - altezza

Lavori giubilari in ritardo, Roma est non crede nei miracoli - A Roma, i lavori giubilari per il rifacimento dei sagrati delle chiese sembrano subire un ritardo inoppugnabile.

Altezza uscita castagnetta. Direzione sud Code Lavori Direzione Roma Code a tratti tra Pomezia nord e castel di decima Vai su Facebook

Gli intrappolati della via del Mare, traffico dalle 5 del mattino causa lavori. Anche la Colombo in tilt; Traffico e lunghe code su via Colombo e via Ostiense: lunedì mattina da incubo per i pendolari; FLAMINIA: lavori stradali notturni con chiusura degli svincoli sul GRA.

Traffico fuori controllo a Roma: percorri spesso queste strade? Sono le più congestionate - Vediamo quali sono le strade più congestionate a Roma, città in cui il traffico non dà tregua, secondo il TomTom Traffic Index. Riporta greenme.it

Traffico Roma del 30-06-2025 ore 11:30 - tangenziale est sulla Cassia traffico intenso tra i raccordi l'incrocio di Grottarossa fino alla Flaminia sulla Salaria rallentamenti tra via Radicofani e la tangenziale est ... Secondo romadailynews.it