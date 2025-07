Cina | portavoce marchi locali offrono piu’ scelta a consumatori globali

I marchi cinesi, diventando globali, offrono piu’ scelta ai consumatori di tutto il mondo, ha dichiarato ieri la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, durante un regolare briefing con la stampa, sottolineando che la Cina accoglie inoltre con favore l’ingresso di piu’ marchi stranieri di qualita’ nel mercato cinese. Mao ha formulato queste osservazioni rispondendo a una domanda sull’espansione globale di molti marchi cinesi. Marchi cinesi di bevande come Mixue Bingcheng e Chagee hanno recentemente presentato domanda di quotazione all’estero, attirando molta attenzione. In effetti, molti di questi marchi attraggono i consumatori stranieri grazie all’alta tecnologia, all’estetica, al design e alla risonanza emotiva, ha affermato Mao. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: portavoce, marchi locali offrono piu’ scelta a consumatori globali

