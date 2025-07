Cdp via libera a nuove operazioni per 1,3 miliardi

Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti approva nuove operazioni per oltre 13 miliardi di euro, rafforzando gli investimenti strategici in infrastrutture, mobilità sostenibile e sostegno all’economia reale. Questa decisione, presa sotto la guida di Giovanni Gorno Tempini e Dario Scannapieco, rappresenta un passo decisivo verso un futuro più resiliente e innovativo per il nostro Paese, promuovendo crescita e sostenibilità a lungo termine.

Il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell'amministratore delegato e direttore generale, Dario Scannapieco, ha deliberato nuove operazioni per un valore complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro volti a favorire gli investimenti in settori chiave per il Paese, come quello delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, e a supportare l' economia reale con strumenti di finanza alternativa che promuovano l'accesso al credito di piccole e medie imprese. In dettaglio, si legge in una nota, il Consiglio ha approvato iniziative capaci di combinare risorse pubbliche e private per offrire, anche grazie a un significativo affetto leva, nuova liquidità alle aziende più piccole o con maggiore difficoltà di accesso al credito, contribuendo alla loro crescita e alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

