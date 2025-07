Cina | Pechino ospita cerimonia di laurea della Peking University

In un’atmosfera di grande festa e orgoglio, la cerimonia di laurea alla Peking University di Pechino ha celebrato i successi di oltre 4.000 studenti, tra emozioni e ricordi indelebili. Tra sorrisi e abbracci, un momento di cura tra compagne sottolinea l’affiatamento che rende questa grande famiglia universitaria così speciale. La giornata si chiude con un sorriso: il futuro di questi giovani è finalmente pronto a prendere il volo.

Una ragazza laureata aggiusta il tocco di una compagna prima della cerimonia di laurea alla Peking University a Pechino, capitale della Cina, ieri 2 luglio 2025. L’universita’ ha tenuto la cerimonia ieri, conferendo i titoli universitari a piu’ di 4.000 laureati. Liu Qiao, preside della Guanghua School of Management della Peking University, gira la nappina a un laureato della Peking University a Pechino, capitale della Cina, ieri 2 luglio 2025. L’universita’ ha tenuto la cerimonia ieri, conferendo i titoli universitari a piu’ di 4.000 laureati. Dei laureati posano per una foto di gruppo dopo la cerimonia di laurea alla Peking University a Pechino, capitale della Cina, ieri 2 luglio 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Pechino ospita cerimonia di laurea della Peking University

In questa notizia si parla di: university - peking - cerimonia - cina

La Sapienza in Cina. Il rettore Eugenio Gaudio è intervenuto alla cerimonia annuale dell'Università di Pechino; Il Professore Giancarlo Elia Valori Riceve il Titolo di Professore Benemerito dalla Peking University; Romano Prodi a Pechino per la Agnelli Chair of Italian Culture: il ruolo dell’Italia nel dialogo UE-Cina.

Cina: Peking University, progressi in chip quantistici fotonici integrati - Jia Xinyu, dottorando della Peking University, mostra un chip quantistico fotonico integrato in un laboratorio dell’universita’ a Pechino, capitale della Cina, il 18 febbraio 2025. Segnala romadailynews.it

Perché la Cina teme l’imprevedibilità di Trump. Parla Fardella (Peking University) - Formiche.net - Conversazione con Enrico Fardella, professore alla Peking Univerity, sugli effetti dell'amministrazione Trump in Cina ... formiche.net scrive